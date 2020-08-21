Более десяти миллионов человек получили подарочную копию Remnant From the Ashes в EGS
На прошлой неделе и вплоть до четверга недели текущей в Epic Games Store проходила бесплатная раздача кооперативного экшена Remnant From the Ashes. Разработчики из студии Gunfire Games решили рассказать, насколько желанной оказалась их игра среди любителей «халявы». По статистике, за неделю Remnant From the Ashes активировали свыше десяти миллионов пользователей Epic Games Store. Это потрясающий результат для проекта в относительно нишевом сеттинге и жанре, который также косвенно свидетельствует о нарастающей доле Epic Games Store в сегменте магазинов игр для PC.
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Стоит напомнить, что сегодня для Remnant from the Ashes вышло финальное дополнение под названием Subject 2923, в котором игроки побывают в новых локациях и узнают подробности о происхождении «Спящих» и их связи с Корнем.
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