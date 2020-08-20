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Издатель Control объяснил, почему игра не будет бесплатно обновлена для PS5 и Xbox Series X

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На прошлой неделе издательство 505 Games анонсировало «ультимативное» издание Control, покупка которого будет необходима для получения «некстгенной» версии экшена. В наше время, когда подобные «апгрейды» принято публиковать бесплатно, решение издателя Control о фактически повторной продаже игры вызвало закономерное негодование и недоумение сообщества. И вот, спустя неделю с лишним 505 Games попыталась объяснить причину своего решения.

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Как утверждает издатель, компания провела много времени, пытаясь придумать решение, которое удовлетворило бы все стороны, но в итоге пришла к неутешительному выводу: какой способ бы она ни избрала, какая-то часть сообщества всё равно оказывалась у разбитого корыта. В конечном счёте было решено подготовить Control Ultimate Edition — в таком случае все оказываются в одинаковом положении.

Стоит отметить, что при наличии оригинальной Control и дополнений к ней вы с помощью программы обратной совместимости всё равно сохраните доступ ко всему контенту при переходе на новую консоль; речь в Ultimate Edition идёт конкретно о графических и технических улучшениях для «некстгена».

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Control Ultimate Edition появится на PC уже 27 августа, на консолях уходящего поколения — 10 сентября, а на «некстгене», соответственно, в конце года.

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