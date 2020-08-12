Remedy анонсировала полное издание Control
Remedy решила не откладывать дело в долгий ящик и сегодня представила вниманию общественности «ультимативное» издание Control. За мощным многообещающим названием, впрочем, скрывается практически обыкновенный «золотой» сборник, в состав которого входит сама Control, а также дополнения The Foundation и AWE и все вышедшие ранее обновления.
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Почему же данный сборник «практически» обыкновенный, спросите вы? А дело в том, что Remedy решила добавить в него одну дополнительную, но важную опцию: бесплатное обновление игры для новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Обладателей стандартной версии Control, судя по тексту описания, обновление не коснётся.
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Первым делом Control Ultimate Edition заглянет на компьютеры — 27 августа сборник появится в продаже в Steam. Цифровые версии для консолей, а также PC-версия в Epic Games Store прибудут лишь двумя неделями позднее — 10 сентября. Физические копии для консолей уходящего поколения планируют выпустить в конце года. Что касается «некстгена», то цифровые версии Control Ultimate Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X выпустят в конце текущего года, а физические — в начале следующего. Вот такая сложная схема.
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