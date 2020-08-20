Ремейку Demon’s Souls присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее
То, что ремейк Demon’s Souls официально существует, мы знаем ещё с июньской презентации Sony — именно тогда было представлено возрождение культовой классики. На данный момент известно, что ремейк Demon’s Souls разрабатывается для PlayStation 5, но когда он поступит на прилавки, пока тайна.
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Впрочем, тайной данная информация будет оставаться недолго; по крайней мере, к такому выводу пришли зоркие пользователи, обнаружившие на портале южнокорейского рейтингового агентства страничку обновлённой Demon’s Souls. Проект оценивается как игра для взрослой аудитории. Технически ремейк попал к южнокорейским цензорам ещё неделю назад, но обнаружили эту информацию только сегодня.
Появление игр на страницах рейтинговых агентств обычно свидетельствует о том, что контентное наполнение проекта завершено и приближается релиз. Возможно, ремейк Demon’s Souls станет одним из стартовых проектов для PlayStation 5.
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Напомним, что за разработку ремейка Demon’s Souls отвечает коллектив Bluepoint Games, отметившийся работой над ремейком Shadow of the Colossus и ремастером Uncharted Trilogy для PlayStation 4.
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