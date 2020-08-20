Valve заявила, что время загрузки Microsoft Flight Simulator не будет учитываться при возврате средств
На днях долгожданный авиасим Microsoft Flight Simulator добрался до релиза. К сожалению, без технических проблем, в том числе фатальных, обойтись не удалось, поэтому многие игроки устремились оформить возврат средств в Steam. Но и здесь игроков ждал сюрприз: система загрузки и установки Microsoft Flight Simulator работает «из-под игры», соответственно, время установки учитывалось в счётчике наигранных часов, препятствуя автоматическому возврату.
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По текущим правилам Steam, оформить автоматический возврат средств за игру можно только если суммарное проведённое в игре время не достигло двух и более часов. Однако в случае с Microsoft Flight Simulator компания Valve пойдёт на исключение из правила: потраченное на загрузку игры время не будет учитываться системой при оформлении возврата средств. Об этом в беседе с журналистами PC Gamer сообщил вице-президент Valve по направлению маркетинга Даг Ломбарди.
Также Valve работает с Microsoft над оптимизацией процесса загрузки игры. Важно отметить, что именно система загрузки и установки Microsoft Flight Simulator в первую очередь и виновата в том, что Steam-страничка игры встречает нас «смешанным» 63-процентным пользовательским рейтингом.
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