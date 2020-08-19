Опубликованы системные требования ранней версии Baldur’s Gate III
Вчера вечером Larian Studios собралась с силами и наконец-то огласила дату выхода Baldur’s Gate III в Steam по программе раннего доступа. Продолжить приключение, пусть и пока в незавершённом виде, можно будет 30 сентября. Вскоре после оглашения даты раннего релиза Steam-страничку Baldur’s Gate III обновили и опубликовали предварительные системные требования игры.
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Пока что минимальные требования выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX 4350;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 280X;
- 70 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (версия с 6 Гбайтами видеопамяти) или AMD Radeon RX580;
- 70 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
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Учитывая жанровую принадлежность Baldur’s Gate III, системные требования могут показаться высоковатыми, но авторы заранее утешают: в ходе дальнейшей работы над игрой её требования к «железу» могут снизиться.
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