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Опубликованы системные требования ранней версии Baldur’s Gate III

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Вчера вечером Larian Studios собралась с силами и наконец-то огласила дату выхода Baldur’s Gate III в Steam по программе раннего доступа. Продолжить приключение, пусть и пока в незавершённом виде, можно будет 30 сентября. Вскоре после оглашения даты раннего релиза Steam-страничку Baldur’s Gate III обновили и опубликовали предварительные системные требования игры.

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Пока что минимальные требования выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX 4350;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 280X;
  • 70 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (версия с 6 Гбайтами видеопамяти) или AMD Radeon RX580;
  • 70 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

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Учитывая жанровую принадлежность Baldur’s Gate III, системные требования могут показаться высоковатыми, но авторы заранее утешают: в ходе дальнейшей работы над игрой её требования к «железу» могут снизиться.

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larian studios baldurs gate 3
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