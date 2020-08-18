Baldur’s Gate III появится в раннем доступе в конце сентября
В начале августа Larian Studios сообщила о том, что выход Baldur’s Gate III в раннем доступе переносится с августа на некоторое время из-за коронавируса и вызванных им сложностей в разработке игры. К счастью, задержка оказалась вполне терпимой: сегодня на посвящённом Baldur’s Gate III мероприятии разработчики огласили дату появления игры в раннем доступе: 30 сентября.
реклама
В этот день игроки получат возможность сыграть в первый акт, познакомиться с пятью напарниками, прокачать персонажа до четвёртого уровня и даже поучаствовать в десятках сражений. По заявлениям разработчиков, первый акт Baldur’s Gate III рассчитан примерно на 20 часов игрового процесса, так что игрокам будет, где разгуляться.
реклама
Larian обещает, что во время раннего доступа будет тесно контактировать с участниками тестирования и учитывать их пожелания. Студия избрала этот путь после успешно проведённого раннего доступа к Divinity Original Sin II, по итогам которого в игру было внедрено много полезных запрошенных сообществом функций.
реклама
Долго держать Baldur’s Gate III в раннем доступе не будут: полноценный релиз запланирован на будущий год.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила