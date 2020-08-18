В начале августа Larian Studios сообщила о том, что выход Baldur’s Gate III в раннем доступе переносится с августа на некоторое время из-за коронавируса и вызванных им сложностей в разработке игры. К счастью, задержка оказалась вполне терпимой: сегодня на посвящённом Baldur’s Gate III мероприятии разработчики огласили дату появления игры в раннем доступе: 30 сентября.

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В этот день игроки получат возможность сыграть в первый акт, познакомиться с пятью напарниками, прокачать персонажа до четвёртого уровня и даже поучаствовать в десятках сражений. По заявлениям разработчиков, первый акт Baldur’s Gate III рассчитан примерно на 20 часов игрового процесса, так что игрокам будет, где разгуляться.

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Larian обещает, что во время раннего доступа будет тесно контактировать с участниками тестирования и учитывать их пожелания. Студия избрала этот путь после успешно проведённого раннего доступа к Divinity Original Sin II, по итогам которого в игру было внедрено много полезных запрошенных сообществом функций.

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Долго держать Baldur’s Gate III в раннем доступе не будут: полноценный релиз запланирован на будущий год.