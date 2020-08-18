На днях руководитель студии inXile Entertainment Брайан Фарго, беседуя с главным маркетологом Xbox Аароном Гринбергом, назвал масштаб Wasteland 3 «эпическим» и заявил, что студия довольна результатом. Сегодня же господин Фарго «в цифрах» пояснил, что скрывается под словом «эпический».

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По словам Фарго, в среднем Wasteland 3 рассчитана на восемьдесят часов прохождения; сам он, однако, провёл в игре уже сотни часов и продолжает постоянно находить в ней что-то новое.

Впрочем, это логично, ведь Wasteland 3 следует традициям ролевых игр и предполагает изменения в игровом мире в зависимости от принятых в ходе прохождения решений. Таким образом, чтобы увидеть разные варианты развития событий, придётся пройти Wasteland 3 не один и не два раза.

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Напомним, что в Wasteland 3 мы отправимся в морозный штат Колорадо по приглашению местного самопровозглашённого Патриарха, которому нужно помочь в одном очень важном деле. Патриарх предлагает помощь в обмен на помощь: мы выполняем его просьбу, он оказывает нам поддержку в сохранении Аризоны. Релиз Wasteland 3 состоится уже через полторы недели — 28 августа.