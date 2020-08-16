Создатели Wasteland 3 довольны итоговым масштабом игры
До выхода постапокалиптической ролевой игры Wasteland 3 осталось уже меньше двух недель, и по такому поводу на днях главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг пообщался с руководителем студии inXile Entertainment Брайаном Фарго.
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Наверняка обсуждались чисто деловые моменты, но до широкой публики господин Гринберг всё же донёс частичку общей информации из разговора: как сообщается, разработчики чувствуют себя хорошо, а проект получился гораздо крупнее, чем многие ожидали. Руководитель студии назвал размер Wasteland 3 «эпическим».
Напомним, что в Wasteland 3 нам предстоит возглавить отряд пустынных рейнджеров и отправиться в заснеженные локации Колорадо, чтобы помочь местному самопровозглашённому Патриарху с одним очень деликатным делом. В свою очередь, Патриарх обязуется оказать поддержку нашему герою и его отряду в сохранении родной Аризоны.
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Wasteland 3 пережила череду переносов релиза, в том числе в этом году. Изначально проект должен был выйти ещё во второй половине прошлого года, но в итоге задержался до 28 августа текущего года.
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