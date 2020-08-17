Критики в восторге от нового Microsoft Flight Simulator
Microsoft Flight Simulator (2020) доберётся до компьютеров завтра, но первые профессиональные обзоры появились уже сегодня. Согласно первым оценкам, проект получился прекрасным, и по состоянию на момент публикации данной заметки его средняя оценка составляла 96 баллов из 100 возможных.
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Как пишут обозреватели, Microsoft Flight Simulator не просто воспроизводит полёт и дарит ощущение полной свободы передвижения, но делает это на высочайшем техническом уровне: большинство обозревателей в неописуемом восторге от фотореалистичной картинки и воссозданных локаций нашей планеты. Причём при всей своей «навороченности» Microsoft Flight Simulator рекомендуется как любителям авиационных симуляторов, так и просто тем, кому хочется полюбоваться красотами и виртуально побывать в местах, куда в реальности, возможно, так никогда и не удастся попасть.
Напомним, что в новеньком Microsoft Flight Simulator воссозданы миллионы городов и посёлков, а также десятки тысяч аэропортов. В этом году Microsoft Flight Simulator исполняется 38 лет, и недавно Microsoft наглядно продемонстрировала, какой большой путь серия прошла за эти десятилетия.
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