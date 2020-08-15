Crytek намекнула на совсем скорый релиз Crysis Remastered на PC и консолях
Изначально предполагалось, что Crysis Remastered заглянет на все целевые платформы одновременно — 23 июля — однако после утечки игрового процесса, в котором игроки не обнаружили практически никаких визуальных улучшений, Crytek приняла решение о переносе выхода версий ремастера на PC и «больших» консолях на несколько недель.
реклама
Точной новой датой выхода мы до сих пор не обладаем, но, по всей видимости, релиз состоится уже со дня на день: в официальном Twitter серии Crysis появилось сообщение, в котором разработчики обращаются к отряду «Хищник» (группе бойцов в нанокостюмах, частью которой был наш главный герой, Номад) и сообщают о том, что ожидание почти закончилось, и оно того стоило. В качестве подтверждения нам показали изображение бойца в нанокостюме в разрешении 8K.
реклама
Известно, что в Crysis Remastered задействованы текстуры более высокого разрешения, технологии SVOGI и SSDO, улучшенные эффекты частиц и программная трассировка лучей. К сожалению, в состав Crysis Remastered входит только первая часть игры — с Номадом в главной роли; Crysis Warhead, события которой разворачивались параллельно оригиналу, в «ремастер» не включили.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила