Crytek на несколько недель отложила премьеру геймплея и выход Crysis Remastered
Неожиданная новость донеслась буквально только что из стен Crytek: премьерный показ игрового процесса Crysis Remastered и непосредственно релиз проекта задержатся на несколько недель.
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Как пишет Crytek в Twitter серии Crysis, разработчикам известно о вчерашней утечке информации о ремастере и о реакции сообщества на увиденное. Как следствие, студия берёт дополнительное время на полировку и доведение проекта до соответствующего серии уровня качества. Главные элементы ремастера уже готовы, нужно лишь немного их подрихтовать.
Вероятно, Crytek ознакомилась с негативным мнением сообщества касательно графики в ремастере и решила оперативно бросить силы на её улучшение.
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Как долго теперь предстоит ждать, точно не сообщается. Таким образом, просочившаяся вчера в Сеть информация о релизе 23 июля отныне недействительна, а 19:00 по МСК сегодня можно больше не ждать.
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