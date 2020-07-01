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Crytek на несколько недель отложила премьеру геймплея и выход Crysis Remastered

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Неожиданная новость донеслась буквально только что из стен Crytek: премьерный показ игрового процесса Crysis Remastered и непосредственно релиз проекта задержатся на несколько недель.

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Как пишет Crytek в Twitter серии Crysis, разработчикам известно о вчерашней утечке информации о ремастере и о реакции сообщества на увиденное. Как следствие, студия берёт дополнительное время на полировку и доведение проекта до соответствующего серии уровня качества. Главные элементы ремастера уже готовы, нужно лишь немного их подрихтовать.

Вероятно, Crytek ознакомилась с негативным мнением сообщества касательно графики в ремастере и решила оперативно бросить силы на её улучшение.

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Как долго теперь предстоит ждать, точно не сообщается. Таким образом, просочившаяся вчера в Сеть информация о релизе 23 июля отныне недействительна, а 19:00 по МСК сегодня можно больше не ждать.

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