СМИ: Ubisoft уволила бывшего творческого руководителя Assassin’s Creed Valhalla Ашрафа Исмаила
Крупные западные СМИ, в том числе и напрямую связанные с видеоиграми, со ссылками на свои источники в Ubisoft сообщили о том, что руководство компании приняло решение об увольнении Ашрафа Исмаила, который ранее занимал пост творческого руководителя Assassin’s Creed Valhalla. Как гласит текст писем, которые получили сотрудники монреальского подразделения Ubisoft, сторонняя фирма провела расследование, по итогам которого было принято решение о том, что Исмаил больше не может быть сотрудником Ubisoft. Подробности дела конфиденциальны, и публиковать их компания не может.
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Исмаил покинул команду разработки «Вальгаллы» в конце июня, чтобы решить проблемы в своей «разрушенной» личной жизни. Сообщается, что Исмаил любил «погулять», находясь при этом в браке, и в один злосчастный день информация, что называется, всплыла. Формально Исмаил до сегодняшнего дня оставался в рядах сотрудников Ubisoft.
Неясно, как сильно повлияет (и повлияет ли вообще) уход Исмаила на дальнейшее производство Valhalla, но поскольку релиз игры запланирован на 17 ноября, то, теоретически, основная часть работы над ним уже выполнена.
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