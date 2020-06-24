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Творческий руководитель Assassin’s Creed Valhalla неожиданно покинул проект

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Жизнь не всегда можно спокойно спрогнозировать и прожить «как по рельсам»; нередко возникают форс-мажорные ситуации, из-за которых все планы катятся под откос. Похоже, именно это произошло с Ашрафом Исмаилом, теперь уже бывшим творческим руководителем Assassin’s Creed Valhalla.

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В своём официальном Twitter Исмаил сообщил о том, что покидает проект, чтобы должным образом решить проблемы в личной жизни. Как пишет Исмаил, его жизнь и жизни членов его семьи разрушены. В подробности Исмаил не вдаётся, но наверняка случилось (или «вскрылось») что-то очень серьёзное.

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По слухам, виной тому супружеская измена, но копаться в чужом грязном белье мы в редакции точно не собираемся. Остаётся надеяться, что уход Исмаила со своего поста не повлияет на ход разработки Assassin’s Creed Valhalla. Релиз игры, напомним, запланирован на конец этого года.

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