Строительная «песочница» Factorio выбралась из раннего доступа Steam
В конце весны разработчики из Wube Software заявили, что во избежание нежелательной конкуренции с Cyberpunk 2077 перенесли дату выхода полноценной версии своей строительной «песочницы» Factorio на 14 августа. Естественно, тогда ещё никто не знал (только предполагали), что CD Projekt RED отложит релиз Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября, но обратного пути уже нет, поэтому сегодня Factorio официально лишилась таблички «Ранний доступ» и получила соответствующее обновление до версии 1.0.
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Естественно, на этом работа над Factorio не заканчивается; в частности, разработчикам известно примерно о полутора сотнях различных багов, которые ещё только предстоит исправить. В общем, жизнь Factorio только начинается.
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Напомним, что в Factorio нам необходимо строить гигантские фабрики, разрабатывать новые технологии и охранять производства от посягательств недоброжелателей. Процесс настолько увлекательный, что Factorio сейчас является одной из самых высокооценённых игр в Steam — 99-процентный актуальный пользовательский рейтинг тому подтверждение.
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