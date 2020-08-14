Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Строительная «песочница» Factorio выбралась из раннего доступа Steam

+
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

В конце весны разработчики из Wube Software заявили, что во избежание нежелательной конкуренции с Cyberpunk 2077 перенесли дату выхода полноценной версии своей строительной «песочницы» Factorio на 14 августа. Естественно, тогда ещё никто не знал (только предполагали), что CD Projekt RED отложит релиз Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября, но обратного пути уже нет, поэтому сегодня Factorio официально лишилась таблички «Ранний доступ» и получила соответствующее обновление до версии 1.0.

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Естественно, на этом работа над Factorio не заканчивается; в частности, разработчикам известно примерно о полутора сотнях различных багов, которые ещё только предстоит исправить. В общем, жизнь Factorio только начинается.

реклама

Напомним, что в Factorio нам необходимо строить гигантские фабрики, разрабатывать новые технологии и охранять производства от посягательств недоброжелателей. Процесс настолько увлекательный, что Factorio сейчас является одной из самых высокооценённых игр в Steam — 99-процентный актуальный пользовательский рейтинг тому подтверждение.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

factorio
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Dead by Daylight появился кроссплей между PC и консолями
+
Строительная «песочница» Factorio выбралась из раннего доступа Steam
+
Дитя улицы: авторы Cyberpunk 2077 поинтересовались, какой жизненный путь главного героя выберут игроки
2
По слухам, карты в новой Battlefield рассчитаны на 128 игроков
4
Resident Evil 7 стала второй самой продаваемой игрой Capcom
+
Первые 15 минут дополнения AWE для экшена Control записали на видео
2
Civilization VI добралась до устройств под управлением Android
5

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 113
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
106
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
119
Фэйл при попытке сборки ПК из 100% железа не-китайских брендов
52
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
71
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
31
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
14
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
10

Сейчас обсуждают

LEVAK
15:29
Такими темпами до 1 сентября многое будет уже известно широкой публике.
Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
Roditch
15:24
Из-за из-за реализации Infinity Fabric и КП.
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
Дмитрий Жмышенко
15:15
Штуед ты в порядке?
AMD Ryzen 9 3900XT на частоте 5725 МГц обновил рекорд Geekbench3
Jaster
15:12
Мдя.. утечки и то замазывают
В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
M19-LeXeR
15:11
дичь какая то , память на обратной стороне платы? 3 по 8пин , это сколько будет жрать это чудо)?
В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
Jaster
15:11
Бесполезный патч.. (для пираток)
Первый официальный патч для Horizon Zero Dawn доступен для загрузки
M19-LeXeR
15:10
прочитай новость
В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
How To Chanka
15:07
Ну шо инвиде возвращаемся к 400 серии с крышками на ГПУ?
В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
Егор Пожидаев
15:00
Хожу с редми ноут 9с глабал, каждый день проверяю: нет ничего
7 наиболее популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-х годов начали получать стабильную MIUI 12
Евгений Богданов
14:57
Одна знакомая бабушка у моего подъезда сказала по этому поводу, что лучше дождаться официальной информации, а не собирать слухи)
PCWelt.de сообщает о 50% превосходстве RTX 3090 над RTX 2080Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем