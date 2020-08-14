В конце весны разработчики из Wube Software заявили, что во избежание нежелательной конкуренции с Cyberpunk 2077 перенесли дату выхода полноценной версии своей строительной «песочницы» Factorio на 14 августа. Естественно, тогда ещё никто не знал (только предполагали), что CD Projekt RED отложит релиз Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября, но обратного пути уже нет, поэтому сегодня Factorio официально лишилась таблички «Ранний доступ» и получила соответствующее обновление до версии 1.0.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Естественно, на этом работа над Factorio не заканчивается; в частности, разработчикам известно примерно о полутора сотнях различных багов, которые ещё только предстоит исправить. В общем, жизнь Factorio только начинается.

реклама

Напомним, что в Factorio нам необходимо строить гигантские фабрики, разрабатывать новые технологии и охранять производства от посягательств недоброжелателей. Процесс настолько увлекательный, что Factorio сейчас является одной из самых высокооценённых игр в Steam — 99-процентный актуальный пользовательский рейтинг тому подтверждение.