Из-за Cyberpunk 2077 разработчикам Factorio пришлось передвинуть дату полноценного релиза своего проекта
Увлекательная строительная «песочница» Factorio от студии Wube Software пребывает в Steam по программе раннего доступа с начала 2016 года. За это время Factorio успела обрести армию поклонников и 98-процентный пользовательский рейтинг, свидетельствующий о высоком качестве игры. Все эти годы Factorio успешно развивалась, и выход из раннего доступа был запланирован на 25 сентября текущего года.
Но обстоятельства сложились таким образом, что на 17 сентября был перенесён релиз Cyberpunk 2077, и Wube Software поняла, что выход столь монументального проекта заберёт на себя всё внимание игроков и игровых изданий, что может больно ударить по Factorio, рискующей остаться незамеченной. Чтобы обезопасить себя от конкуренции с мастодонтом игровой промышленности, студия приняла решение сдвинуть релиз Factorio на месяц раньше: теперь выход проекта из раннего доступа запланирован на 14 августа.
рекламаЕстественно, на выходе версии 1.0 поддержка и развитие Factorio не закончатся. У Wube Software имеются амбициозные планы, так что Factorio с нами, скорее всего, надолго.
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