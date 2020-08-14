Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дитя улицы: авторы Cyberpunk 2077 поинтересовались, какой жизненный путь главного героя выберут игроки

1
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

В Cyberpunk 2077 представлена система так называемых жизненных путей — предысторий главного героя и его происхождения, от выбора которых будет зависеть практически вся игра: от стартовых локаций до специальных заработанных жизненным опытом способностей и дополнительных диалоговых опций. Подробнее о жизненных путях Ви студия CD Projekt RED рассказала в понедельник в рамках новой презентации Night City Wire, а теперь решила поинтересоваться у сообщества, какая из трёх предысторий героя для них наиболее привлекательна.

реклама

Как и следовало ожидать, большинство пользователей отдали свои голоса в пользу дитя улицы — в этой предыстории Ви вырос в небогатом районе Найт-Сити и отлично знает, что такое настоящая жизнь и как всё устроено «внизу». Проходить игру за Ви-дитя улицы, по крайней мере, в первый раз, собираются 38,1 % респондентов.

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Вообще, голоса распределились удивительно ровно. Так, начать игру за Ви-кочевника, выросшего в пустошах вокруг Найт-Сити, намереваются 33,1 % респондентов, а за корпоративного Ви из верхушки общества города будущего — 28,8 %. Видимо, подавляющее большинство игроков всё же ассоциируют себя с простыми трудягами.

реклама

Cyberpunk 2077 планируется к выходу 19 ноября на PC и консолях уходящего поколения. Релиза на консолях нового поколения придётся подождать чуть дольше.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дитя улицы: авторы Cyberpunk 2077 поинтересовались, какой жизненный путь главного героя выберут игроки
1
По слухам, карты в новой Battlefield рассчитаны на 128 игроков
1
Resident Evil 7 стала второй самой продаваемой игрой Capcom
+
Первые 15 минут дополнения AWE для экшена Control записали на видео
2
Civilization VI добралась до устройств под управлением Android
5
«Адское» дополнение Hellraid для зомби-экшена Dying Light уже доступно для прохождения
4

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 113
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
106
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
117
Фэйл при попытке сборки ПК из 100% железа не-китайских брендов
52
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
70
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
29
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
14
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
6

Сейчас обсуждают

wwr222
13:49
Чушь и бред... Например у нас в близлежащем городе вообще карты не будут ремонтировать с отвалами/прогарами и прочими вещами,которые легко и непринужденно ремонтируют на Ютьюбе. Даже такого оборудован...
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
RussianNeoguy
13:48
В заголовке вставь ещё слово Культовый
Через несколько дней стартует бесплатная раздача легендарной Quake III Arena
worlock
13:44
Очередной быдлофилд. И снова, и снова, и снова. Серия скатилась туда же, куда и калофвздутие
По слухам, карты в новой Battlefield рассчитаны на 128 игроков
Андрей Филинский
13:41
Ссылаться на DIGITIMES - зашквар, они клепают фэйки, не отходя пописать.
Цены на оперативную память и твердотельные накопители будут низкими как минимум до первой половины 2021 года — прогноз Apacer
Денис Ворошилов
13:40
Побадаются для пиара форточки и придут к взаимному согласию. Читается на изи.
Игру Fortnite удалили из магазинов Apple и Google за нарушение правил оплаты
ACDCOVER
13:39
Разогнанная версия 3090 даст +50,01% всего лишь. Фейки каждый может постить. Хорошо если 20% будет к 2080ти.
PCWelt.de сообщает о 50% превосходстве RTX 3090 над RTX 2080Ti
ACDCOVER
13:37
У БигНави будет 64гб хбм2х и она всё зелёное просто опередит. 3090 будет плестись позади.
PCWelt.de сообщает о 50% превосходстве RTX 3090 над RTX 2080Ti
wwr222
13:36
Не может такого быть.Температуры однозначно выросли.И заметно.Смени пасту и сам убедишься
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
TigerOV
13:30
=Это вдвое больше, чем у нынешней 5700 XT. То есть, даже без учета новой архитектуры, Big Navi будет мощнее минимум процентов на 70.= т.е. это прорыв ожидается как минимум и пора сливать 5700ХТ)) 70% ...
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
vit7712
13:27
Красные ленточки не хотите повязать?За одно и напомнить некоторым историю.
AMD предлагает украсить своими знаками отличия лацкан пиджака
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем