Дитя улицы: авторы Cyberpunk 2077 поинтересовались, какой жизненный путь главного героя выберут игроки
В Cyberpunk 2077 представлена система так называемых жизненных путей — предысторий главного героя и его происхождения, от выбора которых будет зависеть практически вся игра: от стартовых локаций до специальных заработанных жизненным опытом способностей и дополнительных диалоговых опций. Подробнее о жизненных путях Ви студия CD Projekt RED рассказала в понедельник в рамках новой презентации Night City Wire, а теперь решила поинтересоваться у сообщества, какая из трёх предысторий героя для них наиболее привлекательна.
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Как и следовало ожидать, большинство пользователей отдали свои голоса в пользу дитя улицы — в этой предыстории Ви вырос в небогатом районе Найт-Сити и отлично знает, что такое настоящая жизнь и как всё устроено «внизу». Проходить игру за Ви-дитя улицы, по крайней мере, в первый раз, собираются 38,1 % респондентов.
Вообще, голоса распределились удивительно ровно. Так, начать игру за Ви-кочевника, выросшего в пустошах вокруг Найт-Сити, намереваются 33,1 % респондентов, а за корпоративного Ви из верхушки общества города будущего — 28,8 %. Видимо, подавляющее большинство игроков всё же ассоциируют себя с простыми трудягами.
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Cyberpunk 2077 планируется к выходу 19 ноября на PC и консолях уходящего поколения. Релиза на консолях нового поколения придётся подождать чуть дольше.
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