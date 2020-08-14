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Бесплатную Total War Saga Troy за сутки скачали 7,5 миллионов раз

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Обновлено 14 августа: Бесплатная раздача Total War Saga Troy в Epic Games Store завершилась, и студия Creative Assembly посчитала своим долгом сообщить о том, что количество закачек игры в EGS за сутки составило 7,5 миллионов. Данный показатель значительно превосходит ожидания студии, и разработчики очень рады, что к сообществу Total War присоединились столько новых пользователей.

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Оригинальная новость от 13 августа: Несколько часов назад в Epic Games Store состоялся релиз и одновременно началась её бесплатная раздача, которая продлится ровно сутки. Как и следовало ожидать, любители бесценной «халявы» уже поспособствовали установлению рекорда. В официальном Twitter серии Total War разработчики сообщили, что за первый час (с 16:00 по 17:00 по московскому времени) число загрузок «Трои» составило один миллион.

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На фоне подобных статистических рекордов всё сильнее хочется дождаться полноценной реализации системы достижений в Epic Games Store и понадеяться, что в Total War Saga Troy будут «ачивки», по которым можно определить, сколько пользователей запускали новинку и сколько — прошли её до конца.

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Напомним, что времени на то, чтобы забрать подарок, ещё достаточно: предложение будет актуально до 14 августа, 16:00 по Москве. После этого на Total War Saga Troy повесят ценник в 2 079 рублей.

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