На днях студия 343 Industries сообщила, что целый комплекс причин привёл к тому, что студия не успевает выпустить Halo Infinite в конце текущего года и приняла непростое решение о переносе релиза на год следующий. Однако, как выяснилось сегодня из беседы авторов шоу Animal Talking с руководителем Xbox Филом Спенсером, был и другой выход, от которого, впрочем, отказались.

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По словам Спенсера, когда стало известно, что Halo Infinite никак не успевает к изначально обозначенному «окну» релиза, возникала идея разделения проекта на несколько частей — чтобы хотя бы первый кусочек вышел вовремя. После долгих обсуждений всё же было решено полностью отложить релиз. Сам Спенсер считает, что данное решение правильное.

Релиз игры «по кускам» — не новое явление в индустрии. Пожалуй, самый известный, но далеко не самый положительный пример — Half-Life 2 — официального завершения истории которой мы за 16 лет так и не дождались.