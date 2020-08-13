На пути к выполнению достижения «Скупить все игровые студии и франшизы мира» компания THQ Nordic совместно с её «родительским» конгломератом Embracer Group на некоторое время взяли паузу. Как стало известно сегодня, сделано это было исключительно для того, чтобы потом пышно объявить о приобретении сразу восьми коллективов, в числе которых именитая студия 4A Games и талантливые ребята из New World Interactive.

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Вместе с ними Embracer Group также стала владельцем шести небольших компаний, названия которых мало кому что скажут: DECA Games, Palindrome Interactive, Sola Media, Pow Wow Entertainment, Rare Earth Games и Vermila Studios.

Что касается 4A Games, то Embracer Group приобрела студию через своё подразделение Saber Interactive, и именно ему напрямую будут подчиняться создатели игр серии Metro. Студия продолжит развивать серию Metro, а также готовит новый AAA-проект в новой франшизе с упором на сетевой режим.

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New World Interactive не только продолжит поддерживать Insurgency Sandstorm, но и приступит к созданию проекта в новой франшизе. Формально New World Interactive, как и 4A Games, войдёт в состав подразделения Saber Interactive.

К слову, именно Saber Interactive, известная по World War Z, и стала предыдущей крупной покупкой Embracer Group: компании объединились в феврале этого года.