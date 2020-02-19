Материнская компания THQ Nordic приобрела студию-разработчика World War Z
THQ Nordic вместе со своей материнской компанией Embracer Group (ранее — THQ Nordic AB) изо всех сил старается сделать так, чтобы через десяток-другой лет о её безудержном аппетите к покупке всё новых и новых студий и франшиз слагали легенды и песни.
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Сегодня, например, компания Embracer Group объявила о том, что частью её огромного разветвлённого семейства стала студия Saber Interactive, известная игровому сообществу в первую очередь по зомби-боевику World War Z. Сумма сделки составила 150 миллионов долларов, из которых 100 миллионов — наличными, а оставшиеся 50 миллионов — в качестве акций Embracer Group. Кроме того, если Saber выполнит бонусные условия, то Embracer выплатит ей дополнительно вплоть до 375 миллионов долларов.
рекламаТехнически Saber Interactive станет пятым структурным подразделением Embracer Group вместе с THQ Nordic, Deep Silver, Coffee Stain Studios и Goodbye Kansas Game Invest.
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