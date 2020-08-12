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Bethesda начала бесплатную раздачу Quake II

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Как Bethesda и обещала, сегодня в 19:00 по московскому времени в её сервисе Bethesda.net началась бесплатная раздача культового шутера Quake II. Данной раздачи могло и не быть, но зрители прямых трансляций прошедшего на выходных фестиваля QuakeCon@Home «задонатили» на благотворительность необходимую сумму (даже втрое больше, но об этом чуть ниже), так что с сегодняшнего вечера мы безо всякого зазрения совести воспользуемся чужой щедростью.

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Раздача Quake II будет продолжаться 72 часа, или до вечера 15 августа; всё, что нужно — просто зайти в клиент Bethesda.net под своей учётной записью.

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Поскольку щедрые меценаты пожертвовали на благотворительность втрое больше, чем планировала собрать Bethesda, через несколько дней нас ждёт ещё один подарок — знаменитый сетевой шутер Quake III Arena, у которого до сих пор имеется армия преданных поклонников.

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Quake II вышла в 1997 году, а Quake III Arena — в 1999 году. Бессмертная классика. К слову, специально для ценителей более современной графики прошлым летом была выпущена Quake II RTX с поддержкой трассировки лучей.

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bethesda softworks id software quake 2 quake ii
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