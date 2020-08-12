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В Origin стартовала крупная распродажа со скидками до 85 %

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В конце этого месяца пройдёт онлайн-версия игровой выставки Gamescom, и по такому случаю Electronic Arts решила снабдить пользователей своего сервиса играми, которые они по тем или иным причинам ещё могли не приобрести. Помочь в этом призвана новая распродажа, скидки в которой достигают 85 %, в том числе и на крупные AAA-проекты.

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Предложений в рамках распродажи очень много, поэтому в данном материале мы упомянем только несколько наиболее интересных. Естественно, субъективно.

  • Need for Speed Heat — 1 399 рублей (скидка -60 %);
  • Battlefield V — 937 рублей (скидка -67 %), что, кстати, даже дешевле, чем на соответствующей распродаже в Steam;
  • Anthem — 449 рублей (скидка -85 %);
  • Unravel Two — 999 рублей (скидка -50 %);
  • Anno 1800 — 799 рублей (скидка 60 %).

Приуроченная к Gamescom 2020 распродажа в Origin продлится до 18 августа. Само мероприятие между тем пройдёт с 27 по 30 августа.

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