Как известно, в июне Electronic Arts в рамках заключённого в прошлом году партнёрского соглашения с Valve выпустила десятки своих игр в Steam. Среди них и вся «современная» серия Battlefield, включая Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield V. И вот, спустя два месяца в Steam уже проходит распродажа данных игр, причём скидки очень вкусные: начинаются с 63 % и доходят до 80 %.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Всего в распродаже принимают участие шесть игр серии, поэтому у нас появилась уникальная возможность перечислить все предложения в рамках одной новости:

Battlefield Bad Company 2 — 249 рублей (скидка -75 %);

Battlefield 3 — 499 рублей (скидка -80 %);

Battlefield 4 — 624 рубля (скидка -75 %);

Battlefield Hardline — 499 рублей (скидка -80 %);

Battlefield 1 — 924 рубля (скидка -63 %);

Battlefield V — 1 049 рублей (скидка -70 %).

Распродажа продлится до понедельника, 17 августа.