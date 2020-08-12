В Steam со скидками до 80 % распродают игры серии Battlefield
Как известно, в июне Electronic Arts в рамках заключённого в прошлом году партнёрского соглашения с Valve выпустила десятки своих игр в Steam. Среди них и вся «современная» серия Battlefield, включая Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield V. И вот, спустя два месяца в Steam уже проходит распродажа данных игр, причём скидки очень вкусные: начинаются с 63 % и доходят до 80 %.
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Всего в распродаже принимают участие шесть игр серии, поэтому у нас появилась уникальная возможность перечислить все предложения в рамках одной новости:
- Battlefield Bad Company 2 — 249 рублей (скидка -75 %);
- Battlefield 3 — 499 рублей (скидка -80 %);
- Battlefield 4 — 624 рубля (скидка -75 %);
- Battlefield Hardline — 499 рублей (скидка -80 %);
- Battlefield 1 — 924 рубля (скидка -63 %);
- Battlefield V — 1 049 рублей (скидка -70 %).
Распродажа продлится до понедельника, 17 августа.
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