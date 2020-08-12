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В Steam со скидками до 80 % распродают игры серии Battlefield

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Как известно, в июне Electronic Arts в рамках заключённого в прошлом году партнёрского соглашения с Valve выпустила десятки своих игр в Steam. Среди них и вся «современная» серия Battlefield, включая Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield V. И вот, спустя два месяца в Steam уже проходит распродажа данных игр, причём скидки очень вкусные: начинаются с 63 % и доходят до 80 %.

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Всего в распродаже принимают участие шесть игр серии, поэтому у нас появилась уникальная возможность перечислить все предложения в рамках одной новости:

  • Battlefield Bad Company 2 — 249 рублей (скидка -75 %);
  • Battlefield 3 — 499 рублей (скидка -80 %);
  • Battlefield 4 — 624 рубля (скидка -75 %);
  • Battlefield Hardline — 499 рублей (скидка -80 %);
  • Battlefield 1 — 924 рубля (скидка -63 %);
  • Battlefield V — 1 049 рублей (скидка -70 %).

Распродажа продлится до понедельника, 17 августа.

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Елисей Цуканов
13:01
благодарю,значит у меня что то,или я второй аккаунт когда зарегистрировал,и на него 4 купил)
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Юрий Полкунов
13:00
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