DiRT 5 прикатит на неделю позже, чем планировалось
Вслед за Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 студия Codemasters решила сообщить о переносе выхода раллийной гонки DiRT 5. К счастью, в отличие от Bloodlines 2, сдвиг релиза DiRT 5 получился сравнительно незначительным: всего на неделю. Если раньше покататься по практически пересечённой местности можно было с 9 октября, то теперь надо будет потерпеть до 16 октября.
реклама
Причин переноса разработчики не назвали, но, скорее всего, ничего нового под луной не произошло, и авторам просто нужно дополнительное время на доведение DiRT 5 до необходимого уровня качества без судорожных выпусков пострелизных патчей.
Вдобавок разработчики сообщили, что обладатели Amplified-версии DiRT 5 приступят к прохождению на три дня раньше — 13 октября. В российском сегменте Steam разница в стоимости между базовой и «усиленной» версиями составляет всего 304 рубля, так что для фанатов DiRT выбор может и не стоять вовсе.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила