Вслед за Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 студия Codemasters решила сообщить о переносе выхода раллийной гонки DiRT 5. К счастью, в отличие от Bloodlines 2, сдвиг релиза DiRT 5 получился сравнительно незначительным: всего на неделю. Если раньше покататься по практически пересечённой местности можно было с 9 октября, то теперь надо будет потерпеть до 16 октября.

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Причин переноса разработчики не назвали, но, скорее всего, ничего нового под луной не произошло, и авторам просто нужно дополнительное время на доведение DiRT 5 до необходимого уровня качества без судорожных выпусков пострелизных патчей.

Вдобавок разработчики сообщили, что обладатели Amplified-версии DiRT 5 приступят к прохождению на три дня раньше — 13 октября. В российском сегменте Steam разница в стоимости между базовой и «усиленной» версиями составляет всего 304 рубля, так что для фанатов DiRT выбор может и не стоять вовсе.