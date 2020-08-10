Подписка EA Access появится в Steam уже «скоро»
Когда Electronic Arts объявила о возвращении в Steam в рамках заключённого в конце прошлого года партнёрского соглашения с Valve, уточнялось, что в «паровой» магазин не только вернутся многие игры EA, но и появится возможность оформить доступ к подписке EA Access. Предполагалось, что данная функция будет реализована весной, но обстоятельства сложились иным образом.
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Впрочем, ждать осталось уже относительно недолго: пользователи Steam заметили, что в магазине появилась официальная страница EA Access, на которой многообещающе написано «Скоро». Судя по описанию, стоимость подписки не меняется: 299 рублей в месяц или 1 799 рублей в год.
Напомним, что EA Access позволяет за ежемесячную (или ежегодную, кому как удобнее) абонентскую плату играть в целый набор игр от Electronic Arts из так называемого Хранилища, освобождая тем самым игроков от необходимости покупать каждую из представленных там игр отдельно. Некоторые представители игровой индустрии считают, что за подпиской будущее, и, глядя на современные цены на игры с их возможным дальнейшим повышением в новом поколении, с ними трудно не согласиться.
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