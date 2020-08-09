Представители Infinity Ward уже не раз заявляли, что королевская битва Call of Duty Warzone будет развиваться вместе с остальной франшизой, а также, вероятно, станет площадкой для анонсов будущих проектов. Что ж, по всей видимости, разработчики уже приступили к подготовке анонса новинки: игроки рапортуют о том, что в Warzone появились загадочные «тизеры».

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Выглядят они следующим образом: внезапно во время матча изображение начинает искажаться, после чего проявляются таинственные сообщения «Know your history» и «Обречены на повторение». Игроки считают, что таким образом в Warzone намекают на то, что события следующей части развернутся в прошлом, а наличие сообщений на английском и русском языках (для всех) — прямой намёк на Холодную войну.

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Стоит отметить, что базовая информация о следующей Call of Duty уже неоднократно «утекала» в Сеть. Согласно утечкам, новинка имеет подзаголовок Black Ops Cold War и расскажет о нескольких десятилетиях Холодной войны, включая крупный эпизод войны во Вьетнаме.

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Предположительно, полноценный анонс состоится завтра, что косвенно подтверждается разосланными Activision специальными обозревательскими материалами для журналистов и блогеров, ящики с которыми не открыть до 10 августа.