Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Call of Duty Warzone появились загадочные намёки на новую часть серии

+
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

Представители Infinity Ward уже не раз заявляли, что королевская битва Call of Duty Warzone будет развиваться вместе с остальной франшизой, а также, вероятно, станет площадкой для анонсов будущих проектов. Что ж, по всей видимости, разработчики уже приступили к подготовке анонса новинки: игроки рапортуют о том, что в Warzone появились загадочные «тизеры».

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Выглядят они следующим образом: внезапно во время матча изображение начинает искажаться, после чего проявляются таинственные сообщения «Know your history» и «Обречены на повторение». Игроки считают, что таким образом в Warzone намекают на то, что события следующей части развернутся в прошлом, а наличие сообщений на английском и русском языках (для всех) — прямой намёк на Холодную войну.

реклама

Стоит отметить, что базовая информация о следующей Call of Duty уже неоднократно «утекала» в Сеть. Согласно утечкам, новинка имеет подзаголовок Black Ops Cold War и расскажет о нескольких десятилетиях Холодной войны, включая крупный эпизод войны во Вьетнаме.

реклама

Предположительно, полноценный анонс состоится завтра, что косвенно подтверждается разосланными Activision специальными обозревательскими материалами для журналистов и блогеров, ящики с которыми не открыть до 10 августа.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

activision
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Call of Duty Warzone появились загадочные намёки на новую часть серии
+
Война с вампирами — в новом трейлере дополнения Stonethorn для The Elder Scrolls Online
+
Fall Guys продолжает бить рекорды: теперь это самый крупный Steam-релиз издательства Devolver Digital
+
Bethesda бесплатно раздаёт первую Quake
11
Remedy уже активно работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control
6
Сетевой режим Call of Duty Modern Warfare стал временно бесплатным
7

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 34
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
114
Битва четырехъядерников: AMD Phenom II X4 955 Black Edition против Intel Core i3-8100
37
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
85
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
6
Топ 3 Лучшие материнские платы для AMD Ryzen до 7000 рублей
16
RGB придумали, чтобы отвлечь внимание от дешевого неряшливого компьютера
13
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
5

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
13:21
"Служба безопасности сбербанка" зафиксировала данную информацию.
Уязвимость процессоров Snapdragon подвергает риску более миллиарда Android-устройств
Дмитрий Воронин
13:20
Выходит, что ATOM по цене десктопа - говно. А вот если выйдет конкурент TEGRA по адекватной цене может и что-то интереснее квалков и MTK в мобилках увидим. Думаю, что и NVIDIA в гонку в таком раскладе...
AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности
CECTPA_MAPUHA
13:18
720p?
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
dyam
13:17
у меня прям жопа начинает гореть когда упоминают онлайн игры и интелы (особенно старые 7700 и старше). Ты играешь в одно окно? Поздравляю у тебя нет проблем. Ты играешь в 2 окна? У тебя возможно еще н...
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
Alex TOPMAN
13:17
Это должно очень жёстко начать не хватать VRAM, чтобы согласиться на двойное увеличение большинства параметров задержки доступа к ней (адресное пространство-то вдвое выросло, как и число банков, ранко...
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
Изольда Миллер
13:16
У меня второй покофон, обновилась больше недели уже. А вот ми Мих 3 не обновляется(((
42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
Sergei Svinobaklan
13:16
Гамлюсь иногда в старые игры Того же сталхера Интересно, какая будет производительность на ядро у третьего зена И у тигров, которых тоже скоро синие выпустят Сам на Интелах издавна Но все более интере...
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
Никита Петроченко
13:15
1660ti будет мощнее твоей rx580, не фиг бред моросить самое важное это чип, и даже если слабому чипу 100гб видеопамяти впарить тащить он не начнет просто посмотри реальные тесты где 3гб 1060 берет бол...
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
Александр Зайцев
13:15
Вполне возможно ,но только лишь некоторые игры ( даже не все эксклюзивы )
Любая игра с PS4 будет доступна на PlayStation 5 – интересные сведения от известного стримера
Дмитрий Воронин
13:14
Ну бегите. А так-то, если за новостями внимательнее следить, то знали бы, что AMD хочет выйти на мобильный рынок. С какой платформой ARM или x86 не описывал ось, но патент big.Little при этом вполне с...
AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем