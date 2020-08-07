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Похоже, новую Call of Duty представят уже 10 августа

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Несмотря на то, что на дворе уже последний месяц календарного лета, разработчики новой Call of Duty так до сих пор её официально не анонсировали. Холдинг Activision Blizzard в своём квартальном отчёте уже упомянул о планах выпустить новинку в текущем году, поэтому логично предположить, что полноценный анонс уже не за горами. И вот, похоже, сегодня стало известно точное время презентации: 10 августа, 19:00 по московскому времени.

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По крайней мере, именно эти дата и время указаны на специальном выполненном в милитари-стиле ящике, который некоторые популярные игровые журналисты и блогеры получили от Activision. Издатель просит «не открывать» ящик именно до вышеуказанного времени.

По многочисленным слухам, новая игра серии получит весьма длинное и неказистое название Call of Duty Black Ops Cold War и расскажет о нескольких десятилетиях Холодной войны с крупной главой, посвящённой войне во Вьетнаме. За разработку игры отвечает студия Treyarch при поддержке Raven Software.

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RussianNeoguy
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Yolanda Tarska
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И вылетать с синьками иногда? На заводе всё и настроено, причём дают сейчас не особо большой запас, но запас есть. Понятно когда много свободного времени можно заниматься ерундой и после каждого чиха ...
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Yolanda Tarska
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Так 10600К и на 14нм быстрее же всех Амд. Разгон памяти не особо даёт, сток тоже вполне раскрывает 2080Ти без проблем.
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hapkomah
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Требую у администрации сайта сделать фильтр по всем новостям. Кого показывать, кого нет. Мамкин высер зело задрал уже всех! Как и пуйло вызывает только блевотный рефлекс!
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