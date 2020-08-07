Похоже, новую Call of Duty представят уже 10 августа
Несмотря на то, что на дворе уже последний месяц календарного лета, разработчики новой Call of Duty так до сих пор её официально не анонсировали. Холдинг Activision Blizzard в своём квартальном отчёте уже упомянул о планах выпустить новинку в текущем году, поэтому логично предположить, что полноценный анонс уже не за горами. И вот, похоже, сегодня стало известно точное время презентации: 10 августа, 19:00 по московскому времени.
реклама
По крайней мере, именно эти дата и время указаны на специальном выполненном в милитари-стиле ящике, который некоторые популярные игровые журналисты и блогеры получили от Activision. Издатель просит «не открывать» ящик именно до вышеуказанного времени.
По многочисленным слухам, новая игра серии получит весьма длинное и неказистое название Call of Duty Black Ops Cold War и расскажет о нескольких десятилетиях Холодной войны с крупной главой, посвящённой войне во Вьетнаме. За разработку игры отвечает студия Treyarch при поддержке Raven Software.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила