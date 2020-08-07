Первое сюжетное дополнение к DOOM Eternal покажут в конце августа, а пока — тизер
Несколько минут назад завершилась коротенькая «церемония открытия» онлайн-версии QuakeCon, в рамках которой id Software совместно с Bethesda Softworks показали видеоролик-тизер первого сюжетного дополнения к DOOM Eternal. Аддон называется The Ancient Gods, Part One, и, судя по всему, продолжит основной сюжет игры, причём, в нескольких частях.
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Никакими подробностями разработчики пока не поделились, потому что полноценная презентация дополнения запланирована на 27 августа в рамках церемонии открытия gamescom 2020. Ежегодная игровая выставка в этот раз также будет проведена полностью в цифровом формате.
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