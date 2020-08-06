DOOM Eternal за полцены: в Steam стартовала распродажа в честь скорого начала QuakeCon
На этих выходных Bethesda проведёт «домашнюю» версию QuakeCon, и в честь скорого начала мероприятия в Steam стартовала соответствующая издательская распродажа со скидками, достигающими 80%. По сравнению с недавно стартовавшей аналогичной распродажей в GOG, в Steam выбор и побольше, и поинтереснее, ведь современные игры в ней тоже присутствуют.
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По традиции, в рамках данного материала мы перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:
- Fallout 4 со скидкой в 70 % — 257 рублей (номинал — 859 рублей);
- Prey со скидкой в 70 % — 299 рублей (номинал — 999 рублей);
- Rage 2 со скидкой в 80% — 399 рублей (номинал — 1 999 рублей);
- DOOM Eternal со скидкой в 50 % — 999 рублей (номинал — 1 999 рублей);
- The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition со скидкой в 67 % — 461 рубль (номинал — 1 399 рублей).
Акция продлится на несколько дней дольше, чем QuakeCon, к которой она приурочена — до 11 августа.
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