Одним из самых ожидаемых релизов этого года, безусловно, является ремейк культовой первой части Mafia. Разработчики это прекрасно понимают, поэтому время от времени «на закуску» снабжают нас информацией о создании проекта и о многочисленных вызовах, которые им пришлось принять. В свежем рассказе авторы поведали о графическом исполнении Mafia Definitive Edition и о том, как им при этом удалось сохранить дух оригинальной игры.

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Как пояснил арт-директор студии Hangar 13 Пётр Мотейзик, основной задачей разработчиков было перенести в ремейк максимально возможное количество элементов из оригинальной Mafia, а затем развить их и улучшить. Начиналось всё с набросков и концепт-артов, после чего авторы начали создавать все визуальные элементы ремастера с расчётом на современные графические технологии.

По словам господина Мотейзика, если бы разработчики составили перечень внесённых ими в игру изменений визуального характера, то он получился бы просто огромным. Ремейк не просто работает на современном игровом движке, но и радует продвинутым освещением, улучшенной анимацией лиц и движений героев, а также «тысячами мелких деталей» вроде симуляции складок на костюмах. В число важных элементов, добавляющих обновлённому городу Лост-Хэвен больше аутентичности и внешнего великолепия, входят, например, детальная проработка бара Сальери, великолепные автомобили 1930-х с хромированными вставками, качественные текстуры элегантных костюмов мафиози и многое другое.

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Сам город Лост-Хэвен тоже подвергся изменениям. Как пишут разработчики, 18 лет назад технологии и вычислительные мощности компьютеров не позволяли показать Лост-Хэвен во всём его великолепии; в ремейке же эта несправедливость исправлена. Подробнее об обновлённом городе разработчики уже рассказывали в предыдущей публикации, так что при желании можно перейти по соответствующей ссылке в нашей редакционной новостной ленте.

Выход Mafia Devinitive Edition назначен на 25 сентября.