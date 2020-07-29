Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Mafia Definitive Edition рассказали, как изменился город Лост-Хэвен в ремейке

4
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Ремейк культовой Mafia — это, пожалуй, самый ожидаемый релиз этого лета, поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики из Hangar 13 периодически выходят на связь и делятся дополнительными подробностями. На сей раз создатели ремейка поведали о том, как и в какой степени изменился город Лост-Хэвен по сравнению с оригинальной Mafia, а также опубликовали полноценную игровую карту города вместе с окрестностями.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Как поясняют разработчики, в плане геометрии Лост-Хэвен будет соответствовать своим очертаниям из «Мафии» 2002 года выпуска, а все изменения продиктованы исключительно прогрессом и изменившимся подходом к игровому дизайну.

реклама

Главной идеей было сделать Лост-Хэвен узнаваемым, но при этом аутентичным и соответствующим современным стандартам геймдизайна. Так, например, в центре Лост-Хэвена в ремейке располагается гораздо больше небоскрёбов, что отражает строительный бум в США 1920-х — 1930-х годов, китайский квартал получит характерный внешний вид и соответствующее ему население, изменится топография некоторых городских районов. Если верить разработчикам, то благодаря изменениям в дизайне Лост-Хэвен стал гораздо зрелищнее и увлекательнее, особенно, учитывая тот факт, что современные компьютеры обеспечивают куда большую дальность прорисовки, чем в 2002 году. Каждый район при этом обладает уникальным внешним видом, кардинально меняющимся ночью.

реклама

реклама

Появились новые переулки и дополнительные проезды, а перекрёстки создавались с расчётом на более плавную физику вождения, чем в оригинальной Mafia. Кроме того, разработчики позаботились о том, чтобы вы лучше ознакомились с Лост-Хэвеном, поэтому проанализировали картограммы наиболее популярных маршрутов в оригинале и изменили в ремейке местоположение некоторых миссий. Так что теперь отделаться поездками по одним и тем же улицам не удастся.

Напомним, что Mafia Definitive Edition выйдет 25 сентября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games hangar 13 mafia definitive edition mafia trilogy
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Mafia Definitive Edition рассказали, как изменился город Лост-Хэвен в ремейке
4
После скандала авторы Star Citizen пообещали заняться углубленной подготовкой дорожной карты Squadron 42
7
Гениальная изобретательница Killjoy — новый герой Valorant
3
Продажи Sekiro Shadows Die Twice преодолели отметку в пять миллионов копий
1
Заключительное дополнение к Frostpunk выйдет в конце августа
3
PS3-игрокам удалось добиться ядерного разоружения в MGSV и увидеть секретную кат-сцену

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешёл на Xiaomi Mi Band 5 с "четвёрки" - делюсь впечатлениями
36
Пять причин, по которым вам следует заменить все HDD на SSD для игрового ПК в 2020 году
149
Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
34
Пять самых популярных видеокарт июля 2020 года в Ситилинке
27
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 1
69
Моя подборка лучших процессоров для покупки в 2020 году
38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
15

Сейчас обсуждают

Наиль Билалов
23:35
А чего бы не взять 3600 на десятку тыщ дешевле, или включать дурачка тыкая в дичайший барыговский оверпрайс "за фактор новизны" тупо веселее?
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
mazahakaruss
23:31
Киберпанк еще разок перенести могут)
Стали известны предварительные сроки запуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX Ampere и начало массового производства – технические характеристики и названия моделей
Evgeniy Som
23:30
донатеры требуют чтобы им продолжали рассказывать сказки об игре ))) а то платят а сказок нет
После скандала авторы Star Citizen пообещали заняться углубленной подготовкой дорожной карты Squadron 42
Max Nikronov
23:29
До прошки руки ещё не дошли, у меня тоже он, все некак не дождусь(
8 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе, России и остальном мире
Махмуд Скорострелов
23:29
Мой ум острый, можно и порезаться (С) Джейсон Стетхем
Intel регистрирует новые логотипы "EVO Powered by Core"
Yolanda Tarska
23:28
Но но, какой декабрь, давайте побыстрее.
Стали известны предварительные сроки запуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX Ampere и начало массового производства – технические характеристики и названия моделей
Каа
23:27
Да уж... Линкольн да с батарейкой - шикарно, изумительно было бы!
Intel регистрирует новые логотипы "EVO Powered by Core"
Махмуд Скорострелов
23:27
Точно так же как у амеде
Intel регистрирует новые логотипы "EVO Powered by Core"
Rid Streenger
23:26
Интел проигрывает только в техпроцессе , производительность проигрывает только в топе - так там сегмент камней для энтузиастов. Интел же это проц для работы. В Давинчи Резолв в 4К рендери...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Миша Мирный
23:26
Ну а что, в принципе обычные диванные эксперты. На форумах таких много и оверы не исключение
Palit представила в России видеокарты GeForce GTX SUPER GamingPro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем