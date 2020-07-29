Ремейк культовой Mafia — это, пожалуй, самый ожидаемый релиз этого лета, поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики из Hangar 13 периодически выходят на связь и делятся дополнительными подробностями. На сей раз создатели ремейка поведали о том, как и в какой степени изменился город Лост-Хэвен по сравнению с оригинальной Mafia, а также опубликовали полноценную игровую карту города вместе с окрестностями.

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Как поясняют разработчики, в плане геометрии Лост-Хэвен будет соответствовать своим очертаниям из «Мафии» 2002 года выпуска, а все изменения продиктованы исключительно прогрессом и изменившимся подходом к игровому дизайну.

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Главной идеей было сделать Лост-Хэвен узнаваемым, но при этом аутентичным и соответствующим современным стандартам геймдизайна. Так, например, в центре Лост-Хэвена в ремейке располагается гораздо больше небоскрёбов, что отражает строительный бум в США 1920-х — 1930-х годов, китайский квартал получит характерный внешний вид и соответствующее ему население, изменится топография некоторых городских районов. Если верить разработчикам, то благодаря изменениям в дизайне Лост-Хэвен стал гораздо зрелищнее и увлекательнее, особенно, учитывая тот факт, что современные компьютеры обеспечивают куда большую дальность прорисовки, чем в 2002 году. Каждый район при этом обладает уникальным внешним видом, кардинально меняющимся ночью.

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Появились новые переулки и дополнительные проезды, а перекрёстки создавались с расчётом на более плавную физику вождения, чем в оригинальной Mafia. Кроме того, разработчики позаботились о том, чтобы вы лучше ознакомились с Лост-Хэвеном, поэтому проанализировали картограммы наиболее популярных маршрутов в оригинале и изменили в ремейке местоположение некоторых миссий. Так что теперь отделаться поездками по одним и тем же улицам не удастся.

Напомним, что Mafia Definitive Edition выйдет 25 сентября.