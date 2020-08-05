Более часа геймплея долгожданной PC-версии Horizon Zero Dawn
За два дня до официального релиза PC-версии Horizon Zero Dawn студия Guerilla сняла запрет на публикацию обзоров, благодаря чему у нас появилась возможность вдоволь насладиться игровым процессом в гораздо более высоком качестве, чем позволяет консоль PlayStation 4. Соответствующими видеороликами поделились издания IGN, Kotaku и Gamersyde.
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Как сообщают журналисты, PC-версия Horizon Zero Dawn относительно требовательная к ресурсам компьютера, но при этом отличается отличным управлением на клавиатуре и мыши и радует глаз красивыми пейзажами в высоком разрешении при привычной для PC-игроков частоте кадров.
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Лично опробовать Horizon Zero Dawn на PC можно будет в эту пятницу, 7 августа. Если, конечно, имеются лишние 2 800 рублей — именно столько игра стоит в Steam. С системными требованиями можно ознакомиться вот здесь.
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