За два дня до официального релиза PC-версии Horizon Zero Dawn студия Guerilla сняла запрет на публикацию обзоров, благодаря чему у нас появилась возможность вдоволь насладиться игровым процессом в гораздо более высоком качестве, чем позволяет консоль PlayStation 4. Соответствующими видеороликами поделились издания IGN, Kotaku и Gamersyde.

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Как сообщают журналисты, PC-версия Horizon Zero Dawn относительно требовательная к ресурсам компьютера, но при этом отличается отличным управлением на клавиатуре и мыши и радует глаз красивыми пейзажами в высоком разрешении при привычной для PC-игроков частоте кадров.

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Лично опробовать Horizon Zero Dawn на PC можно будет в эту пятницу, 7 августа. Если, конечно, имеются лишние 2 800 рублей — именно столько игра стоит в Steam. С системными требованиями можно ознакомиться вот здесь.