В начале сентября прошлого года в продажу поступила фэнтезийная ролевая игра GreedFall от студии Spiders, известной по The Technomancer и Bound by Flame. На следующий после старта продаж день GreedFall уже стала самой успешной игрой студии, однако конкретной информацией о продажах проекта разработчики делиться не торопились. Сегодня стало известно, почему: ждали «круглого» числа в один миллион экземпляров.

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В настоящее время коллектив Spiders трудится над уже новым проектом под названием Steelrising, который совместит в себе сразу несколько жанров — боевик, RPG и исследовательскую игру. По сюжету Steelrising, мы оказываемся в альтернативном Париже XVIII, где король Людовик XVI стал тираном с огромной армией подавляющих восстания автоматонов. Играть будем за автоматона Эгиду, которому поручено задание устроить революцию «снизу», чтобы освободить Францию от обезумевшего монарха. О сроках выхода пока ничего неизвестно.