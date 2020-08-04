Когда Larian Studios в середине июня говорила, что Baldur’s Gate III выйдет в раннем доступе в августе, она предусмотрительно добавила словосочетание «может быть». Что ж, сегодня Larian с одной стороны обрадовалась, что никого не обманула, а с другой стороны, принесла грустную, но вполне ожидаемую весть: в августе Baldur’s Gate III по программе раннего доступа не появится.

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Вместо этого студия 18 августа проведёт специальную посвящённую Baldur’s Gate III трансляцию, на которой огласит дату выхода игры и поделится новыми важными новостями.

Напомним, что Baldur’s Gate III была анонсирована летом прошлого года, а её события разворачиваются спустя сто лет после событий оригинальной игры. На данный момент это самый крупный и амбициозный проект, который когда-либо создавала Larian Studios.