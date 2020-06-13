Baldur’s Gate III выйдет в раннем доступе в августе
Larian Studios вместе со своим проектом Baldur’s Gate III была одним из (если не единственным) самых ожидаемых участников посвящённого в основном крайне незначительным инди-проектам мероприятия Guerilla Collective. Разработчики не расстроили игроков, опубликовали свежий видеоролик и объявили о том, что Baldur’s Gate III выйдет в раннем доступе уже в августе этого года.
Далее последовала неловкая пауза и появилась надпись «может быть». По словам руководителя Larian Studios Свена Винке, разработчики рассчитывают выпустить раннюю версию Baldur’s Gate III в августе, но победы над коронавирусом достигнуть пока не удалось, поэтому планы могут измениться.
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По словам господина Винке, за прошедшие месяцы Baldur’s Gate III заметно преобразилась, стала удобнее и краше. Надеемся, что проверить всё лично нам всё же удастся уже в августе.
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