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Larian Studios предупредила о мошеннических предзаказах на Baldur’s Gate 3

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По всей видимости, число жуликов, использующих ожидаемые игры в своих мошеннических схемах, за последнее время увеличилось, причём до таких масштабов, что сами разработчики считают своим долгом проинформировать игроков о бесчинствах нечистых на руку людей. Недавно CD Projekt RED предупредила о приглашающих на «бета-тестирование» Cyberpunk 2077 мошенниках, теперь Larian Studios рапортует об участившихся случаях рекламных рассылок, содержащих упоминания о предварительном заказе Baldur’s Gate 3.

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Разработчики сразу предупреждают: Baldur’s Gate 3 пока готовится к выходу по программе раннего доступа, и никакого периода предварительных заказов у игры не будет. Более того, Baldur’s Gate 3 будет распространяться в Steam и обойдёт розничные магазины и сторонних дистрибьюторов стороной.

Ранний релиз Baldur’s Gate 3 должен состояться уже в этом месяце, но пока что точной датой разработчики делиться не торопятся: коронавирус повлиял на процесс разработки, поэтому ранее обозначенное релизное «окно» вполне может сместиться.

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