Cyberpunk 2077 без преувеличения можно назвать одним из самых (если не самым) ожидаемых релизов этого года, и естественно, что мошенники всех мастей желают воспользоваться возможностью, чтобы «срубить» лёгких денег. В официальном Twitter-аккаунте разработчики из CD Projekt RED предупредили о том, что в Сети участились случаи рассылки мошеннических электронных писем с якобы приглашением на бета-тестирование Cyberpunk 2077.

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Естественно, никакого бета-тестирования на деле нет, и даже если бы оно было, то приглашения на участие в нём приходили бы с официального почтового ящика CD Projekt RED, например, ...@cdprojektred.com. Студия призывает к бдительности и напоминает, что всегда обращается напрямую, без посредников.

Напомним, что Cyberpunk 2077 запланирован к выходу 19 ноября на PC и консолях уходящего поколения. На «некстгене» игра появится в следующем году.