Календарное лето потихоньку подходит к концу, а там и оглянуться не успеем, как на дворе настанет зима. А это косвенно значит, что сборник Halo The Master Chief Collection наконец-то обретает завершённый вид: недавно в продажу поступила PC-версия Halo 3, и вот, к публичному тестированию уже готовится Halo 3 ODST, о чём разработчики из 343 Industries сообщили в своём официальном новостном блоке.

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По словам разработчиков, тестирование пройдёт в первой половине августа для всех участников программы Halo Insider на PC и Xbox One. В рамках тестовой версии игроки смогут опробовать функцию кастомизации, ознакомиться с матчмейкингом режима Firefight, пробежать по шести миссиям одиночной кампании, а также проверить различные функции для PC-версии: настройки угла обзора, графики, частоты кадров, соотношения сторон, и многие другие.

Стоит напомнить, что до конца года в составе Halo The Master Chief Collection помимо Halo 3 ODST также должна появиться Halo 4. Также в конце года состоится релиз Halo Infinite, сетевой режим которой, кстати, будет условно-бесплатным.