Официально: мультиплеер Halo Infinite будет условно-бесплатным
Обновлено: После публикации информации о мультиплеере Halo Infinite от блогеров и инсайдеров разработчики проекта решили выступить с официальным заявлением. 343 Industries подтвердила практически всё, что было ранее известно.
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То есть, «мультик» действительно будет работать при 120 кадрах в секунду на Xbox Series X. Он также получит условно-бесплатную модель распространения. Более подробно о сетевом режиме разработчики расскажут чуточку позже. В очередной раз приходится убеждаться в том, что информация от уважаемых инсайдеров, наподобие Klobrille, почти всегда оказывается чистой правдой.
Оригинал: Мы не откроем для вам тайну, если скажем, что сетевой режим для любой Halo — важная составляющая игры. Собственно, это суждение актуально для всех современных шутеров, но разработчики оригинальной трилогии Halo были в числе первых, кто уделял мультиплееру очень много внимания. Возвращаясь к Halo Infinite, важно отметить следующее: тамошний мультиплеер будет работать по условно-бесплатной схеме. Информация об этом изначально появилась на странице Xbox Series X в европейской торговой сети Smyths Toys. Почти сразу данные были потёрты, но Интернет всё помнит. К тому же, в Сети стали появляться подтверждения и от других инсайдеров.
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Есть такой человек с псевдонимом Klobrille — он знает толк в играх от Xbox Game Studios, собирает инсайдерскую информацию, которая потом подтверждается. Этот самый Klobrille заявил, что мультиплеер Halo Infinite получит условно-бесплатную модель распространения, порадует 120 кадрами в секунду в режиме «Арена» на Xbox Series X и наличием боевых пропусков. По утверждению инсайдера, разработчики также готовят улучшенную систему кастомизации.
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Сетевой режим Halo Infinite должен быть представлен в течение августа.
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