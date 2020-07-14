Как известно, Microsoft вместе с 343 Industries решили выпускать на PC игры из состава сборника Halo The Master Chief Collection постепенно. Данное решение позволиляет игрокам проходить «новые» части серии на PC по мере их выхода, без необходимости долго ждать релиза сразу всего сборника.

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По состоянию на сегодняшний день, 14 июля, сборник Halo The Master Chief Collection на PC уже практически обрёл завершённый вид, ведь сегодня в его составе состоялся релиз Halo 3, одной из самых любимых игроками частей серии. До конца года разработчикам осталось выпустить Halo 3 ODST и Halo 4.

Всё это замечательно, но данные игры — это прошлое серии. А о будущем в лице новенькой Halo Infinite нам расскажут 23 июля в рамках мероприятия Xbox Games Showcase. Известно, что игровое подразделение Microsoft привезёт туда геймплей из одиночной кампании Halo Infinite.