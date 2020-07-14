Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Halo 3 добралась до PC

1
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Как известно, Microsoft вместе с 343 Industries решили выпускать на PC игры из состава сборника Halo The Master Chief Collection постепенно. Данное решение позволиляет игрокам проходить «новые» части серии на PC по мере их выхода, без необходимости долго ждать релиза сразу всего сборника.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

По состоянию на сегодняшний день, 14 июля, сборник Halo The Master Chief Collection на PC уже практически обрёл завершённый вид, ведь сегодня в его составе состоялся релиз Halo 3, одной из самых любимых игроками частей серии. До конца года разработчикам осталось выпустить Halo 3 ODST и Halo 4.

Всё это замечательно, но данные игры — это прошлое серии. А о будущем в лице новенькой Halo Infinite нам расскажут 23 июля в рамках мероприятия Xbox Games Showcase. Известно, что игровое подразделение Microsoft привезёт туда геймплей из одиночной кампании Halo Infinite.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

343 industries halo the master chief collection halo 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Halo 3 добралась до PC
1
На следующей неделе Civilization VI получит DLC с Эфиопией и нововведениями в игровом процессе
+
Мобильная NieR Re[in]carnation представлена в новом геймплейном трейлере
1
Коротенький трейлер к скорому выходу самурайского боевика Ghost of Tsushima
+
Microsoft Flight Simulator выйдет в следующем месяце
18
В Assassin’s Creed Valhalla почти не будет побочных заданий, а пол главного героя можно будет менять в любой момент
21

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 53
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 152
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
9 июля 2020 37
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как управлять ПК с телефона - создаем удаленный рабочий стол и получаем бесплатный пульт для компьютера из смартфона (Android, IOS)
9
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
34
Краткий обзор Intel Lakefield
38
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля стоимостью до 200 долларов
10
Если не включается компьютер - помоги себе сам
79
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
11
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Восемь рабочих способов избежать перегрева компьютера и ноутбука в жару
15
iMac G4 2002 года выпуска или Лампа Джобса
9

Сейчас обсуждают

E1nher1
12:27
Да какие, собственно, 32 гига для игр, если на сраных консолях 8 гигов общей с видеокартой озу?
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
E1nher1
12:26
Я все это говно играл еще на 2700K с 16 гигами.
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
Jaster
12:25
https://pp.userapi.com/c830408/v830408506/a89cc/0x0HpAFpvls.jpg
Xiaomi POCO F2 Pro подешевел на 210 долларов – Snapdragon 865, 256 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 4700 мАч, 64-Мп камера и экран Super AMOLED
Yolanda Tarska
12:23
Эти ядра 5мм2 от силы занимают, вам бесплатно дают встройку огромную в процессорах, про неё вон даже не вспоминают, когда сравнивают Амд без встроек и Интел.
Процессоры семейства Intel Alder Lake будут первыми CPU, которые принесут архитектуру big.LITTLE в десктопный сегмент
Stanislav_i
12:22
В представленных таблицах 9900KF тестируется в 2-х режимах AM и OC, а 10700k в трёх режимах: сток, PL и OC. А нельзя ли дополнительно указать частоту работы всех ядер при полной загрузке в указанных р...
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
Jaster
12:22
Предзаказ без возможности заказать, ога.. Просто страница товара. )
На Amazon появилась официальная страница для предзаказа PlayStation 5 и нескольких игр для неё
wooopggabg
12:22
Домашний пк на арм без проблем, вопрос портирования софта на арм
Intel рассчитывает подружить процессоры Alder Lake с Android
TuM6a
12:21
60 фпс, это дико дёрганная картинка, и на средне-высоких, без ущерба графике, можно спокойно добиться нормального (120+) фпс. Другое дело, что у юбиков с оптимизацией проблемы. Поиграешь хотя бы на 24...
Лучшая видеокарта NVIDIA не смогла обеспечить комфортный геймплей в новом проекте Ubisoft
Игорь Антонов
12:21
Что за клоун подхватил эту тему и несут всем мастям
Эксперты ожидают резкого скачка цен на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2070 SUPER станет недоступна большему количеству геймеров
x.7
12:18
Лишь бы Halo 5 не пропустили
Halo 3 добралась до PC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем