Разработчики из Obsidian Entertainment поделились радостной вестью: в нестандартный «выживастик» Grounded, вышедший на днях по программе раннего доступа, уже сыграли более миллиона человек. По всей видимости, данный результат стал очень приятной неожиданностью для Obsidian, ведь Grounded подразумевался как экспериментальный проект, над которым трудилось крохотное подразделение внутри студии, и на который никто не возлагал больших надежд.

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Стоит отметить, что Grounded распространяется в Steam, магазине Microsoft, а также в составе подписки Xbox Game Pass. Судя по всему, подавляющее большинство игроков опробовали Grounded именно по подписке.

Напомним, в Grounded игроки принимают роли уменьшенных до размеров насекомых человечков и выживают в агрессивном микромире. Здесь даже специальный режим для арахнофобов есть, превращающий больших и неприятных пауков в милые, чуть ли не улыбающиеся пузырики.