Когда Obsidian Entertainment в конце прошлого года анонсировала очень нестандартный «выживательный» проект Grounded, в котором нам в роли уменьшенных до размеров муравьёв человечков необходимо исследовать неприветливый микромир, у многих заранее возникло закономерное ощущение, что новинка вряд ли будет пользоваться популярностью. Вчера вечером Grounded вышла в Steam по программе раннего доступа, и хотя пока рано делать выводы о её популярности, но в лидеры продаж сервиса новинка попасть уже успела.

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Пиковый «онлайн» Grounded при этом составил 12,5 тысяч игроков, а на момент написания данной заметки в игре находились без малого 4,5 тысячи пользователей. Данных показателей достаточно лишь для того, чтобы оказаться на 93-й позиции сотни самых популярных игр в Steam.

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Стоит напомнить, что Grounded — это экспериментальный проект Obsidian; отрекаться от создания ролевых игр студия не будет, что было доказано недавним анонсом масштабной фэнтезийной RPG Avowed.