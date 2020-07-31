На прошлой неделе новая Battletoads впервые за год подала признаки жизни и отметилась получением возрастного рейтинга в Австралии. Как и следовало ожидать, данное событие предшествовало оглашению точной даты выхода проекта в свет. Итак, сыграть в переосмысленных «боевых жаб» можно будет уже 20 августа. Сопутствующий новый трейлер прилагается.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

В Steam у Battletoads уже появилась собственная страничка, однако возможности оформить предварительный заказ пока нет; как следствие, неизвестна и стоимость новинки.