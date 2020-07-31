Новая Battletoads выйдет в конце августа
На прошлой неделе новая Battletoads впервые за год подала признаки жизни и отметилась получением возрастного рейтинга в Австралии. Как и следовало ожидать, данное событие предшествовало оглашению точной даты выхода проекта в свет. Итак, сыграть в переосмысленных «боевых жаб» можно будет уже 20 августа. Сопутствующий новый трейлер прилагается.
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В Steam у Battletoads уже появилась собственная страничка, однако возможности оформить предварительный заказ пока нет; как следствие, неизвестна и стоимость новинки.
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