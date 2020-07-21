Летом прошлого года Microsoft решила воскресить легендарную Battletoads и представила новый проект под знакомым с детства названием. По предварительным оценкам, воскрешение не удаётся: пользователи без энтузиазма приняли анонс новинки, а затем забросали «дизлайками» и демонстрацию игрового процесса. После этого Microsoft утихла и, казалось, новая Battletoads пала под давлением отрицательных отзывов и была отправлена «в стол».

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Но проект жив, и вчера внимательные пользователи обнаружили его страничку на сайте австралийской комиссии по выставлению возрастных рейтингов. По мнению австралийских цензоров, лица младше пятнадцати лет могут играть в новую Battletoads под присмотром родителей, поскольку в игре присутствует незначительное количество грубого юмора, жестокости и брани.

Обычно выставление возрастных рейтингов свидетельствует о приближении проекта к релизу. Возможно, что-то новенькое о Battletoads расскажут на Xbox Games Showcase в этот четверг, но на данный момент это лишь догадки; официально в данном мероприятии подтверждено участие лишь Halo Infinite.