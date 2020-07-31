MechWarrior 5 Mercenaries стала первой игрой в EGS с поддержкой модификаций
Не успела Epic Games обрадовать пользователей своего магазина новостью о том, что в нём потихоньку стала появляться поддержка достижений, как теперь новая радостная весть: Epic Games Store отныне умеет работать и с пользовательскими модификациями. Впрочем, нужно сразу сделать оговорку: поддержка модификаций пока находится в ранней стадии готовности и работает только в MechWarrior 5 Mercenaries.
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Список доступных модификаций пока тоже беден как по количеству, так и по функциональности; внимания заслуживает разве что мод MechCommander Mercenaries, превращающий игру в стратегию в реальном времени.
Со временем поддержку модификаций получат и другие игры; Epic Games советует следить за новостями.
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