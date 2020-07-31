Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MechWarrior 5 Mercenaries стала первой игрой в EGS с поддержкой модификаций

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Не успела Epic Games обрадовать пользователей своего магазина новостью о том, что в нём потихоньку стала появляться поддержка достижений, как теперь новая радостная весть: Epic Games Store отныне умеет работать и с пользовательскими модификациями. Впрочем, нужно сразу сделать оговорку: поддержка модификаций пока находится в ранней стадии готовности и работает только в MechWarrior 5 Mercenaries.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Список доступных модификаций пока тоже беден как по количеству, так и по функциональности; внимания заслуживает разве что мод MechCommander Mercenaries, превращающий игру в стратегию в реальном времени.

Со временем поддержку модификаций получат и другие игры; Epic Games советует следить за новостями.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

piranha games mechwarrior 5 mercenaries
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

MechWarrior 5 Mercenaries стала первой игрой в EGS с поддержкой модификаций
+
EA сделала Steam-версию шутера Rocket Arena временно бесплатной
3
Полноценный релиз королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft состоится 11 августа
3
Microsoft Flight Simulator предлагается в Steam по предзаказу за 4356 рублей
27
Авторы Bulletstorm готовят новый высокобюджетный боевик для платформ нового поколения
4
Аналитики пришли к выводу, что крупные разработчики игр могут обойтись и без E3
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
20 июля 2020 31
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
190
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
39
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
25
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
159
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
+

Сейчас обсуждают

DOpFzit
12:29
DisplayPort и HDMI вы уже определитесь чего там больше. DisplayPort он защелкивается на замок. при вынимания надо надавить кнопочку на нем. охлад на этой видеокарте привет из прошлого века
Поматроксила и бросила: Matrox начала поставки видеокарт серии D1450 на чипах NVIDIA
Me4tatelI&gt;
12:28
стал обладателем жесткого диска seagate серии diamond оказалось это продукция купленного ими подразделения maxtor выпускающего жесткие диски как же он шумел)) после него toshiba просто тихоня) хотя п...
Поматроксила и бросила: Matrox начала поставки видеокарт серии D1450 на чипах NVIDIA
smaximaa
12:26
денег много не бывает
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
nukotonu
12:26
Деньги не пахнут как говорится , человек крутится как может. Он же сам сказал это его единственный источник дохода.
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
smaximaa
12:25
в играх в 720р и с вк уровня 2080ти)
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
DOpFzit
12:24
сказочники. все покупают китай смарты хуавеи сяоми уан пласт асус самсунги. тупо сами себя нахваливают событии которых не было. тоже мне подтасовщики любители прикручивать вымышленных циферок. а те к...
Руководство Apple назвало причины популярности нового iPhone SE
Alexshanghai IntelAmdov
12:23
так и 7700к будет грузить карту на 100%, но это не значит, что не будет провалов по 0,1 1% фпс..
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
RendesryzenAgesovich
12:22
Факты которые он прочитал на заборе)) Факты берутся из личного опыта! Хотя кому я объясняю и так всё понятно)
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
HellQwer
12:22
Разница в цене и3 10320 и райзен3600 - 500р, нормально их сравнивать.
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
Alexshanghai IntelAmdov
12:20
мобильный чип со сниженным энергопотреблением!!! с тдп15вт ау ты жидко сходил. и он не зен2
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем