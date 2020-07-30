В Epic Games Store потихоньку начали появляться достижения
То, что в Epic Games Store рано или поздно появится система достижений («ачивок»), известно уже давно из так называемой дорожной карты развития магазина. В мае компания показала, как будет выглядеть список достижений, и вот, долгожданная многими виртуальными «коллекционерами» функция в EGS наконец-то появилась.
реклама
Впрочем, сразу важно сделать несколько оговорок. Во-первых, система достижений в Epic Games Store пока доступна лишь в небольшом количестве игр, например, в Satisfactory и ARK Survival Evolved, и во-вторых, находится на ранней стадии развития.
реклама
По словам небезызвестного Сергея Галёнкина, перед нами ещё даже не «бета» системы достижений, а совсем ранняя версия. Внедряться в Epic Games Store она будет поэтапно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила