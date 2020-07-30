То, что в Epic Games Store рано или поздно появится система достижений («ачивок»), известно уже давно из так называемой дорожной карты развития магазина. В мае компания показала, как будет выглядеть список достижений, и вот, долгожданная многими виртуальными «коллекционерами» функция в EGS наконец-то появилась.

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Впрочем, сразу важно сделать несколько оговорок. Во-первых, система достижений в Epic Games Store пока доступна лишь в небольшом количестве игр, например, в Satisfactory и ARK Survival Evolved, и во-вторых, находится на ранней стадии развития.

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По словам небезызвестного Сергея Галёнкина, перед нами ещё даже не «бета» системы достижений, а совсем ранняя версия. Внедряться в Epic Games Store она будет поэтапно.