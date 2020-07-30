Electronic Arts уже не скрывает, что состоявшийся в середине июля релиз аренного шутера Rocket Arena можно с чистой совестью назвать провальным. Спустя две недели после релиза игры издательство устроило в Origin его распродажу с 83-процентной скидкой, теперь же решило и вовсе провести в нём выходные бесплатного доступа в Steam. Всё, что от вас требуется при наличии желания взглянуть на неудачный проект, это проследовать на Steam-страничку Rocket Arena и нажать на заветную кнопку.

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Напомним, что в Rocket Arena проходят динамичные сражения в формате «3 на 3» с использованием ракет, реактивных ранцев и холодного расчёта. Судя по пользовательским оценкам, проект в целом добротный, но, видимо, потерялся среди других игр с куда более громкими названиями. Возможно, распродажа и бесплатные выходные пусть ненадолго, но всё же исправят сложившуюся ситуацию.