Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

EA сделала Steam-версию шутера Rocket Arena временно бесплатной

2
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Electronic Arts уже не скрывает, что состоявшийся в середине июля релиз аренного шутера Rocket Arena можно с чистой совестью назвать провальным. Спустя две недели после релиза игры издательство устроило в Origin его распродажу с 83-процентной скидкой, теперь же решило и вовсе провести в нём выходные бесплатного доступа в Steam. Всё, что от вас требуется при наличии желания взглянуть на неудачный проект, это проследовать на Steam-страничку Rocket Arena и нажать на заветную кнопку.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Напомним, что в Rocket Arena проходят динамичные сражения в формате «3 на 3» с использованием ракет, реактивных ранцев и холодного расчёта. Судя по пользовательским оценкам, проект в целом добротный, но, видимо, потерялся среди других игр с куда более громкими названиями. Возможно, распродажа и бесплатные выходные пусть ненадолго, но всё же исправят сложившуюся ситуацию.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

EA сделала Steam-версию шутера Rocket Arena временно бесплатной
2
Полноценный релиз королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft состоится 11 августа
2
Microsoft Flight Simulator предлагается в Steam по предзаказу за 4356 рублей
15
Авторы Bulletstorm готовят новый высокобюджетный боевик для платформ нового поколения
4
Аналитики пришли к выводу, что крупные разработчики игр могут обойтись и без E3
+
Энтузиасты показали, как выглядит построенный ими в Minecraft огромный город
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
39
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 1
79
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
144
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
38
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
15
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
10

Сейчас обсуждают

McArcher
22:18
Переводчик Google умеет переводить сайты. Кривовато, конечно, но лучше, чем ничего.
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Евгений Яковлев
22:18
Не будет никакого торрента для этой игры, так как нужна связь с серверами. Да и слава богу. Когда я вижу такие нелепые комментарии с абсурдными условиями типа "500 руб или торрент", хочется чтобы пира...
Microsoft Flight Simulator предлагается в Steam по предзаказу за 4356 рублей
dummhammer
22:17
О да подешевел, а сейчас умножим 490 на 70 и получим 34300, добавим ещё налог и получается, что в нашей то стране по сравнению с декабрем прошлого года он подорожал, так как я вот сейчас пишу этот ком...
OnePlus 7T сильно подешевел – Snapdragon 855+, NFC, дисплей Fluid AMOLED по лучшей цене
Foxconn
22:14
Плюсую, сам такого же мнения. Ну не станет племянница у родного дяди продажи отбирать. И действительность это подтверждает уже не первый год.
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Денис Синяков
22:14
Современному игроку может не только графон не зайти. Управление при стрельбе в мафии на любителя, это мягко говоря. Это мы мучились, потому что лучше нифига и не было, потому запомнились только хороши...
Авторы Mafia Definitive Edition рассказали, как изменился город Лост-Хэвен в ремейке
McArcher
22:12
Если кратко, то: камушки AMD победили в операциях кодирования за счёт большего числа ядер. В алгоритмах, где важна скорость работы с памятью и одноядерная производительность, 14 нм Intel до сих пор не...
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Muhammad
22:11
Konami обещают грандиозные изменения в PES 22. Надеемся что будет лучше чем FIFA 22, чтоб электроники напряглись.
Карьера, геймплей, стадионы и лиги - новые изменения в FIFA 21
toooooot
22:10
мне стыдно качать бесплатно.
В PlayStation Store доступны три игры со скидками до 80%: Battlefield V, Dragon Age: Inquisition и Unravel Two
Siablo
22:09
Сравниваю Аурус Мастер х570 и MSI Unify z490. Обе в пользовании. Оставил Мастера пока, вдруг 4000 Райзены стрельнут).
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Евгений Андреевич
22:07
А свои заводы Интел куда денут? Они огромных денег стоят, технологию им то же вряд ли продадут.
В игровом сегменте AMD возлагает особые надежды на новые консоли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем