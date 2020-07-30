Как известно, выставка E3 в этом году была отменена из-за коронавируса и вызванной им самоизоляции, а говорить о возможности её проведения в следующем году ещё слишком преждевременно. Впрочем, как показывает проведённое аналитиками компании SuperData исследование, крупные игровые разработчики и издатели комфортно себя чувствуют и на собственных мероприятиях, без E3.

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Так, например, презентация PlayStation 5 в июне и анонсы новых игр привлекли куда больше внимания общественности, чем прошлогодняя пресс-конференция Sony в рамках E3. Аналогичная ситуация наблюдалась и с мероприятием Ubisoft Forward: его смотрели больше зрителей, чем конференцию Ubisoft на E3 2019.

Получается, что крупным издателям и разработчикам не требуется большая выставка, чтобы привлечь к себе внимание: они могут положиться на собственные громкие заголовки и иные способы завлечения зрителя. А вот инди-девелоперы этим похвастаться не могут. В частности, мероприятие PC Gaming Show в этом году очень сильно (почти в два раза) «просело» по «онлайну». Презентации Guerilla Collective и Future Games Show также показали себя неудачно.

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По мнению аналитиков, это связано с разбросом презентаций и их разделением по «классам»; инди-разработчики же наиболее комфортно себя чувствуют, когда их проекты грамотно встраивают между крупными анонсами.