Аналитики пришли к выводу, что крупные разработчики игр могут обойтись и без E3
Как известно, выставка E3 в этом году была отменена из-за коронавируса и вызванной им самоизоляции, а говорить о возможности её проведения в следующем году ещё слишком преждевременно. Впрочем, как показывает проведённое аналитиками компании SuperData исследование, крупные игровые разработчики и издатели комфортно себя чувствуют и на собственных мероприятиях, без E3.
реклама
Так, например, презентация PlayStation 5 в июне и анонсы новых игр привлекли куда больше внимания общественности, чем прошлогодняя пресс-конференция Sony в рамках E3. Аналогичная ситуация наблюдалась и с мероприятием Ubisoft Forward: его смотрели больше зрителей, чем конференцию Ubisoft на E3 2019.
Получается, что крупным издателям и разработчикам не требуется большая выставка, чтобы привлечь к себе внимание: они могут положиться на собственные громкие заголовки и иные способы завлечения зрителя. А вот инди-девелоперы этим похвастаться не могут. В частности, мероприятие PC Gaming Show в этом году очень сильно (почти в два раза) «просело» по «онлайну». Презентации Guerilla Collective и Future Games Show также показали себя неудачно.
реклама
По мнению аналитиков, это связано с разбросом презентаций и их разделением по «классам»; инди-разработчики же наиболее комфортно себя чувствуют, когда их проекты грамотно встраивают между крупными анонсами.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила