Microsoft Flight Simulator выйдет в следующем месяце
После продолжительных технических тестов игровое подразделение Microsoft наконец-то соизволило огласить точную дату выхода новенького Microsoft Flight Simulator. Сесть за виртуальный штурвал можно будет уже 18 августа на PC и Xbox One. Впрочем, есть один нюанс: похоже, указанная дата относится только к релизу в собственном магазине Microsoft и по подписке Xbox Game Pass.
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Напомним, что в Microsoft Flight Simulator воссоздана вся наша планета и тысячи аэропортов. Самые крупные и знаменитые из аэропортов создавались вручную с проработкой архитектурных элементов. Владельцам PC наверняка понравится, что Microsoft Flight Simulator в первую очередь позиционируется именно как PC-игра.
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Полноценному релизу будет предшествовать этап закрытого бета-тестирования, старт которого намечен на 30 июля. Доступ к закрытой бете получат все те, кто ранее принимали участие в альфа-тестированиях.
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